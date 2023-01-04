2023/01/04 | 16:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ir2ocPk5uVQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دائرة التدقيق ترجئ الموازنة .. واسعار النفط وكميات تصديره تقلقها د صفوان قصي خبير اقتصادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دائرة التدقيق ترجئ الموازنة .. واسعار النفط وكميات تصديره تقلقها د صفوان قصي خبير اقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).