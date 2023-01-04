2023/01/04 | 16:22 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تداهم مقر ناد فرنسي لهذا السبب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/04 | 16:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تداهم مقر ناد فرنسي لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تداهم مقر ناد فرنسي لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).