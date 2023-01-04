وزيرة الاتصالات تلزم الشركات المجهزة للإنترنت بعدم بيع السعات للشركات غير مرخصة

2023/01/04 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، عدد الشركات المجهزة للإنترنت وألزمتهم بعدم بيع السعات لأي شركة غير مرخصة.

وذكر إعلام وزارة الاتصالات، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري وجهت اليوم كتاباً إلى جميع الشركات المجهزة لخدمة الانترنت في السوق يقضي باعتماد عدد الشركات البالغة 13 شركة حصراً كمجهزين لخدمة (الوايرلس) الواصلة إلى منازل المواطنين".

والزمت الياسري وفق كتاب رسمي "بعدم إعادة بيع سعات الانترنت لأي شركة غير مرخصة وغير متعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".

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