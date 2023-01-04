الدفاع المدني: إنقاذ نحو 227 مليار دينار عراقي خلال عام 2022 من الحرائق

2023/01/04 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إنقاذ نحو 227 مليار دينار عراقي نتيجة حوادث الحريق في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان لعام 2022.

وذكر إعلام الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "أقسام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط بلغت نحو (40,726,090,000) أربعين ملياراً وسبعمائة وستة وعشرين مليوناً وتسعين ألف دينار عراقي، أما أقسام المواد المنقذة في القطاع الخاص بلغت (184,132,546,000) مائة وأربعة وثمانين ملياراً ومائة واثنين وثلاثين مليوناً وخمسمائة وستة وأربعين ألف دينار عراقي".

فيما أوعزت المديرية أسباب تكرار حوادث الحريق إلى "حدوث التماس كهربائي والإهمال بتطبيق شروط السلامة والأمان وعبث الأطفال".

وأردف البيان أن "العراق يشهد ارتفاعا بمعدلات حوادث الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي للأسلاك الكهربائي في المولدات الأهلية من جهة أخرى".

تحرير شمس

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