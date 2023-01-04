2023/01/04 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس نادي النصر السعودي لكرة القدم، مسلي آل معمر، اليوم الاربعاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ومن الطبيعي أن يكون اللاعب الأعلى راتبا.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس النصر: من الطبيعي أن يكون رونالدو اللاعب الأعلى راتبا في العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس النصر: من الطبيعي أن يكون رونالدو اللاعب الأعلى راتبا في العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس النصر: من الطبيعي أن يكون رونالدو اللاعب الأعلى راتبا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).