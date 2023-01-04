الدفاع المدني تنقذ 227 مليار من حوادث الحرائق خلال 2022

2023/01/04 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إنقاذ موجودات بحوادث حريق تزيد قيمتها عن 227 مليارا في العام 2022.وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “فرقها أنقذت ما يعادل […]

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