بالوثيقة.. الاتصالات تلزم الشركات المجهزة للإنترنت بعدم بيع السعات لأي شركة غير مرخصة

2023/01/04 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجهت وزيرة الأتصالات هيام الياسري اليوم الأربعاء كتاباً إلى جميع الشركات المجهزة لخدمة الانترنت في السوق يقضي باعتماد عدد الشركات البالغة 13 شركة حصراً كمجهزين لخدمة (الوايرلس) الواصلة إلى منازل المواطنين.

والزمت الياسري وفق كتاب رسمي، تلقت “تقدم” نسخة منه، بعدم إعادة بيع سعات الانترنت لأي شركة غير مرخصة وغير متعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

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