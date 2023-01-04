2023/01/04 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، إنقاذ موجودات بحوادث حريق تزيد قيمتها عن 227 مليارا في العام 2022.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرقها أنقذت ما يعادل (227,358,434,000) نتيجة حوادث الحريق في القطاع العام والخاص والمختلط في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان لسنة 2022".

وأضاف البيان، أن "قيمة أقسام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط بلغت نحو (40,726,090,000) أربعين ملياراً وسبعمائة وستة وعشرين مليوناً وتسعين ألف دينار عراقي، أما قيمة أقسام المواد المنقذة في القطاع الخاص فقد بلغت (184,132,546,000) مائة وأربعة وثمانين ملياراً ومائة واثنين وثلاثين مليوناً وخمسمائة وستة وأربعين ألف دينار عراقي".

وتابع البيان، أن" المديرية أوعزت أسباب تكرار حوادث الحريق إلى حدوث التماس الكهربائي والإهمال بتطبيق شروط السلامة والأمان وعبث الأطفال، ويشهد العراق كذلك ارتفاعا بمعدلات حوادث الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي للأسلاك الكهربائي في المولدات الأهلية من جهة أخرى" وفقاً للبيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في 2022.. الدفاع المدني: إنقاذ موجودات بقيمة 227 ملياراً من حوادث الحريق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في 2022.. الدفاع المدني: إنقاذ موجودات بقيمة 227 ملياراً من حوادث الحريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).