حراك حكومي لإكمال متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالميّة

2023/01/04 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

فصَّلت وزارة التجارة، الأربعاء، خطتها لإكمال متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية.

وذكر المركز الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء الرسمية، أن "اللجنة المعنية بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات فضلاً عن ممثلين من القطاع الخاص، تعمل على إكمال متطلبات انضمام العراق إلى المنظمة".

وأوضح، أن "خطة الوزارة خلال العام الحالي تتضمن إكمال ملفات الانضمام الفنية على صعيد السلع والخدمات والملكية الفكرية، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات والقوانين مع اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف".

وأشار إلى أن "الخطة تشمل عقد اجتماعات رسمية في المنظمة بجنيف، وأن يكون هناك تنسيقاً عالياً مع الدول الأعضاء التي تحمل ثقلاً اقتصادياً في المنظمة لحشد الدعم وتسريع إجراءات الانضمام وجعل العراق عضواً فاعلاً وشريكاً في اتخاذ القرارات الاقتصادية ورسم السياسات التجارية التي تعزز من اندماج العراق في الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أن "وزير التجارة أكد - ضمن الخطة المعدة - تهيئة الفريق التفاوضي العراقي الذي سيخوض الجولات التفاوضية مع الدول الأعضاء في المنظمة من خلال تعزيز القدرات التفاوضية للأعضاء والإفادة من تجارب الدول".

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