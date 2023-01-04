المالكي يدعو الشركات الفرنسية للمساهمة في بناء وتطوير الخدمات

2023/01/04 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، الى مساهمة كبرى الشركات الفرنسية في عملية إعادة البناء بالعراق.وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى العراق ايريك شوفاليه”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات […]

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