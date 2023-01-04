قصف تركي يستهدف قرى في دهوك

2023/01/04 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن قصفا تركيا استهدف عددا من القرى في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قصفا تركيا استهدف قرى جبل كاره في محافظة دهوك"، لافتا إلى أن "هناك انباء عن وجود إصابات".

يتبع.....

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