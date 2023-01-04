الإطاحة بمتهمين قتلا شخصا مصابا بالشلل وسرقا أمواله في الموصل

2023/01/04 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة نينوى تكتشف جريمة قتل احد المواطنين وتلقي القبض على الجناة خلال ستة ساعات من وقوعها

باشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل من قبل ضباط تحقيق اكفاء، تمكنت مديرية شرطة النصر من كشف جريمة قتل احد المواطنين وهو منتسب متقاعد ( مصاب بشلل الاطراف السفلى جراء العمليات الارهابية ) داخل داره في منطقة العطشانة في الجانب الايسر لمدينة الموصل ، كما القت القبض على المجرمين اللذان ارتكبا جريمة القتل وسرقة مبلغ مالي قدره ( خمسة عشر مليون دينار عراقي ) ، تم القبض على المتهمين خلال ستة ساعات من وقوعها وبحوزتهم المال المسروق مع اداة الجريمة وهي الة الحادة ( سكين ) ،

تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتدوين اقوالهما بالإعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي .

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