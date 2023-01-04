2023/01/04 | 17:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 47 عاماً من الحرمان.. بيان مشترك للعراق والامم المتحدة بشأن تمليك الايزيديين لمنازلهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/04 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (47 عاماً من الحرمان.. بيان مشترك للعراق والامم المتحدة بشأن تمليك الايزيديين لمنازلهم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (47 عاماً من الحرمان.. بيان مشترك للعراق والامم المتحدة بشأن تمليك الايزيديين لمنازلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).