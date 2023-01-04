كولومبيا تسلّم شرطياً متهماً بقتل زوجته إلى الإكوادور

2023/01/04 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(أ ف ب)سلّمت دائرة الهجرة الكولومبية، الثلاثاء، إلى الإكوادور الشرطي الإكوادوري السابق، جيرمن كاسيريس، المتّهم بقتل زوجته في كلية تتولى تدريب الضباط كان يعمل فيها، في جريمة هزّت الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة جبال الأنديس.وغرّدت وزارة داخلية الإكوادور عبر تويتر بانّ «جيرمن كاسيريس نُقل (من كيتو) إلى مدينة غواياكيل (جنوب غرب)، حيث ستتم حبسه قبل محاكمته».ورُحّل كاسيريس إلى الإكوادور للاشتباه في قتله زوجته ماريا بيلين برنال (34 عاماً)، تنفيذاً لطلب أحد القضاة الإكوادوريين.وفي مشاهد بثتها دائرة الهجرة، ظهر جيرمن داخل مطار إلدورادو في بوغوتا، وهو مكبّل اليدين ويرتدي ملابس سوداء، فيما ترافقه مجموعة من عناصر الإنتربول والشرطة الكولومبية.وكان المشتبه فيه أوقف في 30 ديسمبر/ كانون الأول، في بالومينو في منطقة لا غواخيرا (شمال) بعد ثلاثة أشهر من مغادرته الإكوادور، على ما ذكرت السلطات المسؤولة عن الهجرة.وأوضحت أنّ «الرجل البالغ 29 عاماً انتحل هوية شخص آخر وعمل في مؤسسة تجارية».وجيرمن كاسيريس، هو ضابط سابق يُشتبه في قتله زوجته المحامية ماريا بيلين برنال (34 عاماً) التي اختفت في 11 سبتمبر/ أيلول عقب دخولها إلى كلية تتولى تدريب الضباط في ضواحي كيتو، لزيارة زوجها.وعُثر على جثتها بعد عشرة أيام فوق تلة قرب الكلية.وهزّت هذه القضية الدولة الصغيرة في منطقة جبال الأنديس التي سُجّلت فيها 276 جريمة قتل نساء في 2022، بحسب منظمة غير حكومية نسوية ترصد العنف ضد المرأة.

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