أتلتيكو مدريد يستعد لإجراء التغييرات بقائمته خلال الانتقالات الشتوية

2023/01/04 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يستعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، لإجراء العديد من التغييرات في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق لا يفكر في الشكل الذي […]

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