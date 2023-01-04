2023/01/04 | 17:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمم المتحدة، الأربعاء 01/04/2023، بياناً...

ظهرت المقالة بيان مشترك لرئيس الوزراء والأمم المتحدة حول تمليك الأيزيدين لمنازلهم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان مشترك لرئيس الوزراء والأمم المتحدة حول تمليك الأيزيدين لمنازلهم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان مشترك لرئيس الوزراء والأمم المتحدة حول تمليك الأيزيدين لمنازلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).