وزير النفط يوجه بالاسراع باجراءات تثبيت (10016)من المتعاقدين على الملاك الدائم

2023/01/04 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الاربعاء، حرص الوزارة على توفير الحياة الحرة الكريمة والاستقرارالوظيفي لجميع العاملين في القطاع النفطي .

ووجه وزير النفط، بحسب بيان للوزارة “الشركات النفطية والدوائر المعنية في الوزارة بالاسراع في اجراءات تثبيت (10016) من المتعاقدين على ملاك الشركات النفطية وعلى النحو الآتيتثبيت (8594 )متعاقد لفترة (ما قبل 2 تشرين الاول 2019 )و (1422 ) (حسب قرار 174 لسنة 2019 ) 🙁883 )و (838 )متعاقد لشركة نفط ذي قار حسب القرار الاول والثاني,شركة خطوط الانابيب النفطية (2180 )و (295 )حسب القرارين ,شركة الاستكشافات (278 )و (8 )، شركة مصافي الوسط (44 )و (174 ), شركة تسويق النفط (10 )، (5),شركة المشاريع (447 )و (17)شركة نفط ميسان (603 )، (80),,شركة نفط البصرة (2156),شركة نفط الشمال (448 )، (5 )حسب القرارين ,شركة نفط الوسط (1147 )حسب القرار الاول فقط( فترة ما قبل 2 تشرين الاول 2019),شركة المعدات الهندسية (82 )حسب القرار الاول فقط ,شركة ناقلات النفط (4 )حسب القرار الاول فقط ,شركة غاز الشمال (60 )حسب القرار الاول فقط ,شركة مصافي الجنوب (252 )حسب القرار الاول فقط.

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