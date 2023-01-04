حان وقت إنهاء الأمر.. ترامب يدعم انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب

2023/01/04 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، عن تأييده العلني للجمهوري كيفين مكارثي المرشح رئيسا لمجلس النواب، قبل ساعات من استئناف المجلس محاولة انتخاب رئيس جديد.

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