وزير النفط يوجه بالإسراع في إجراءات تثبيت أكثر من 10 آلاف متعاقد

2023/01/04 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني حرص الوزارة على توفير "الحياة الحرة الكريمة والاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في القطاع النفطي".

وذكر بيان لوزارة النفط، أن "ذلك جاء خلال توجيه وزير النفط للشركات النفطية والدوائر المعنية في الوزارة بالإسراع في اجراءات تثبيت (10016) من المتعاقدين على ملاك الشركات النفطية وعلى النحو الآتي:

تثبيت (8594 ) متعاقد لفترة (ما قبل 2 تشرين الاول 2019 )و (1422 ) (حسب قرار 174 لسنة 2019 ):(883) و(838) متعاقد لشركة نفط ذي قار حسب القرار الأول والثاني، شركة خطوط الانابيب النفطية (2180) و(295) حسب القرارين، شركة الاستكشافات (278) و(8)، شركة مصافي الوسط (44 ) و(174)، شركة تسويق النفط (10)، (5)، شركة المشاريع (447 ) و(17)، شركة نفط ميسان (603)، (80)، شركة نفط البصرة (2156)، شركة نفط الشمال (448 )، (5) حسب القرارين، شركة نفط الوسط (1147) حسب القرار الأول فقط (فترة ما قبل 2 تشرين الاول 2019)، شركة المعدات الهندسية (82) حسب القرار الأول فقط، شركة ناقلات النفط (4) حسب القرار الأول فقط، شركة غاز الشمال (60) حسب القرار الأول فقط، شركة مصافي الجنوب (252) حسب القرار الأول فقط".

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