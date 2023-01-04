تم إيقافه مرتين ولم يعتقل.. كاميرا ترصد متهمًا بقتل 4 أشخاص يفلت من الشرطة الأمريكية

2023/01/04 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات إن براين كوهبيرغر، المتهم بقتل أربعة طلاب جامعيين في أيداهو، أوقفته سلطات إنفاذ القانون مرتين أثناء قيادته لسيارة هيونداي إلنترا بيضاء في 15 ديسمبر الماضي.

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