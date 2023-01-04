احتاج الأمر سابقا 133 جولة.. كيف يتم انتخاب رئيس مجلس النواب الأميركي؟

2023/01/04 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتم عملية انتخاب رئيس مجلس النواب الأميركي مع بداية عمل الكونغرس الجديد، وذلك بأغلبية النواب المنتخبين، أي أنه سيحتاج إلى أصوات 218 عضوا من بين أعضاء المجلس المكون من 435 عضوا

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