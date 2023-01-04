2023/01/04 | 18:30 - المصدر: قناة الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق قناة "الحرة" يوم الجمعة في السادس من كانون الثاني/يناير الحالي برنامج "الإنذار الأخير" الذي يسلط الضوء على ما توصلت إليه التجارب والأبحاث في الولايات المتحدة الأميركية لإنقاذ كوكب الأرض من خطر الاحتباس الحراري وخفض الفاتورة الباهظة لتغير المناخ ومواجهة آثاره.

رئيس شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) بالوكالة، حسان الشويكي قال: " نحن متحمسون جدا لإطلاق هذا البرنامج البيئي في وقت يئن فيه كوكب الأرض من كوارث عديدة تهدد وجوده." وتابع الشويكي: " ترغب "الحرة" من خلال "الإنذار الأخير" في تلبية حاجة ملحة لبرامج تعرض المشكلات وتقدم الحلول وفقا لآخر ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم في الولايات المتحدة".

من المواضيع التي يتناولها البرنامج التحول إلى وسائل النقل الكهربائية وخطة شركات النقل التي تهدف للوصول إلى "صفر انبعاثات"، التخفيف من سخونة المدن- مدينة لوس أنجلوس نموذجاً- واعتماد أنظمة إضاءة "خضراء"، إنشاء مبان حديثة وتجهيز مبان قديمة وإدارتها بوسائل مستدامه لتصبح خالية من الانبعاثات.

كما يغوص البرنامج في أسباب وطرق معالجة شح المياه والجفاف المتزايد والحلول "الخضراء" التي اعتمدتها مدن وولايات أميركية لتتخلص من مشكلات الجفاف، مثل صناعة الخرسانة ووحدات البناء بأساليب مستدامة بعضها مستخرج من مواد بلاستيكية كانت تغزو المحيطات وتملأ المكبات.

يبث البرنامج كل يوم جمعة الساعه 16:00 بتوقيت غرينتش، 19:00 بتوقيت بغداد.

شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)

شبكة "الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) مؤسسة إعلامية غير ربحية تأسست عام 2004 تمولها الحكومة الأميركية من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، وهي وكالة فيدرالية تعمل على حماية الاستقلالية والنزاهة المهنية لإعلاميي المؤسسة.

MBN شبكة متعددة الوسائط مهمتها توفير منبر لتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر المختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تهدف إلى تقديم أخبار ومعلومات موضوعية ودقيقة ونقل صورة حقيقية عن الولايات المتحدة وسياساتها وعن الشعب الأميركي.



وتسعى MBN إلى التواصل مع شعوب المنطقة دعما للحريات العالمية.

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