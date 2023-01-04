2023/01/04 | 18:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يفتتح مستشفى الكاظمية ويوجّه بتوفير الأدوية بغداد – الزمان إفتتح رئيس الوزراء محمد السوداني، مستشفى الكاظمية التعليمي، بعد زيارته الى المستشفى في الشهر الماضي.وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة باشرت بمشروع توفير الأدوية للمؤسسات الصحية سريعاً، مؤكداً وجود خطة لإعادة تأهيل عشرة مستشفيات في عموم العراق)، موضحاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يفتتح مستشفى الكاظمية ويوجّه بتوفير الأدوية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يفتتح مستشفى الكاظمية ويوجّه بتوفير الأدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).