2023/01/04 | 18:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: التعزيزات المائية من إيران تُنعش هور الحويزة الزراعة تتخوّف من غزارة الأمطار في موسم الحصاد ميسان – علي قاسم الكعبي بغداد – الزمان تخوفت وزارة الزراعة، من هطول الأمطار في حصاد الموسم الجاري، مؤكدة ان غزارتها لا تضر بالمحاصيل الزراعية، والفائض منها سيكون عاملاً مهماً في إنعاش الغطاء النباتي وتحسين البيئة.وقال وكيل الوزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تتخوّف من غزارة الأمطار في موسم الحصاد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تتخوّف من غزارة الأمطار في موسم الحصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).