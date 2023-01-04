2023/01/04 | 18:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجمّعات الفارهة باهظة الثمن والقروض غير مفيدة الفساد وضعف التخطيط يدفعان أسعار العقارات في بغداد إلى مستويات خيالية { بغداد، (أ ف ب) – بعد سنوات من البحث المضني، وصل يوسف أحمد إلى حافة اليأس من إمكانية أن يشتري له ولعائلته الصغيرة منزلاً أو شقة يسكنون فيها، فأسعار العقارات في بغداد بلغت مستويات مرتفعة، لأسباب […]

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