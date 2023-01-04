خبير يحدد ثلاثة أسباب للارتفاع الجنوني للدولار أمام التومان الإيراني

2023/01/04 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مقابلة مع صحيفة “مستقل”، أشار الكاتب والمحلل الاقتصادي حميد حسيني إلى أسباب ارتفاع سعر الدولار والذهب في إيران خلال الفترة الأخيرة، واضطرار الحكومة إلى عزل رئيس البنك المركزي، وتعيين شخص آخر بدلا عنه بحثا عن خلاص للأزمة.

وقال حسيني، إن “هذه الأزمة أجبرت الحكومة على التراجع في بعض السياسات في الداخل، كما أنها ستجبرها على قبول العودة إلى المفاوضات بأمل التوصل إلى اتفاق”.

كما لفت الكاتب إلى دور الاحتجاجات في ارتفاع سعر الدولار، وقال إنه “خلال فترة المظاهرات التي شهدتها البلاد خرج ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من البلاد”، مضيفا: “المصادر غير الرسمية تؤكد أن هذا المبلغ يزيد على 30 مليار دولار، وليس 10 مليارات دولار كما تقول المصادر الرسمية”.

كما عزا حسيني أحد أسباب هذا الارتفاع إلى “العقوبات الجديدة التي فرضت على إيران من قبل الدول الأوروبية والغربية بسبب موضوع الاحتجاجات، وكذلك الدور الإيراني في الحرب الروسية الأوكرانية”.

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