محافظ البنك يلتقي عددا من الشباب ويستعرض التحديات التي تواجه السلطة النقدية

2023/01/04 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استعرض محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه السلطة النقدية والإجراءات المعتمدة لتفعيل الرقابة على القطاع المصرفي.وذكر البنك في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن” […]

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