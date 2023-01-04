الإطاحة بمسؤولة

2023/01/04 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على ما يسمى بـ"مسؤولة الحسبة" في تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة كركوك.

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