عاملتان في منزل تسرقانه 50 ألف دولار في بغداد

2023/01/04 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بقيام فتاتين تعملان في احدى المنازل في بغداد بسرقة مبلغ 50 الف دولار وتهربان الى جهة مجهولة".

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