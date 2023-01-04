تفاصيل استرداد تضخم بأموال مسؤول سابق بقيمة 4 مليارات دينار

2023/01/04 | 18:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضخم بأموال مسؤول سابق بلغت قيمته 4 مليارات دينار.

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