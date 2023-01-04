بالفيديو:ممثل المرجعية الدينية يستقبل والد شهيد من تكريت بعد مناشدة انسانية ويوعز بعلاجه

2023/01/04 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي والد احد

الشهداء الذي قتلته عصابات " داعش"

الارهابية من مدينة تكريت بمحافظة صلاح

الدين واطلع على حالته المرضية واوعز

بعلاجه في مستشفيات ا

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