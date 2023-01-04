العراق يعطل الدوام الرسمي غدًا لسوء الأحوال الجوية

2023/01/04 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع

السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم

غد الخميس، الموافق، للخامس من كانون

الثاني سنة 2023، لسوء الأحوال الجوية في

معظم محافظات البلاد.

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