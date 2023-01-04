2023/01/04 | 19:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YErhbN5affE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عالمكشوف | قوات الأمن تلقي القبض على والد الطفل وتغلق النادي الليلي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عالمكشوف | قوات الأمن تلقي القبض على والد الطفل وتغلق النادي الليلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).