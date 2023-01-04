تعطيل الدوام الرسمي غداً

2023/01/04 | 19:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس لسوء الأحوال الجوية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، الموافق، للخامس من كانون الثاني سنة 2023".

وأضافت ان "ذلك جاء لسوء الأحوال الجوية في معظم محافظات البلاد".

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