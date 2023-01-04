2023/01/04 | 19:03 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عشق بصراوي" حببه باللغة العربية.. رحيل ترويفتسيف أحد آخر كبار المستشرقين الروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/04 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عشق بصراوي" حببه باللغة العربية.. رحيل ترويفتسيف أحد آخر كبار المستشرقين الروس) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عشق بصراوي" حببه باللغة العربية.. رحيل ترويفتسيف أحد آخر كبار المستشرقين الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).