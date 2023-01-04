2023/01/04 | 19:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة النزاهة توضح بشأن استعادة 4 مليارات من مسؤول سابق موقوف بتهمة الإثراء غير المشروع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/04 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة توضح بشأن استعادة 4 مليارات من مسؤول سابق موقوف بتهمة الإثراء غير المشروع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة توضح بشأن استعادة 4 مليارات من مسؤول سابق موقوف بتهمة الإثراء غير المشروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).