مكافحة الارهاب يلقي القبض على مسؤولين في داعش

2023/01/04 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم داعش.

وذكر إعلام الجهاز، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة إرهاب السليمانية ومديرية أسايش السليمانية ألقى القبض على مسؤولين بارزين من عناصر عصابات داعش الارهابية".

وبين أن المسؤولين هما "ص ع ح، المكنى (أبو سارة، أبو محمد) مسؤول الحسبة قاطع الفلوجة، والمتهم ع ع ح المرعاوي المكنى (ابو سند) مسؤول التصنيع والتطوير".

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