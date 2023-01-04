2023/01/04 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستكشاف العراق من جديد مدينة من سهل نينوى تتولّى إدارتها إمرأة بنجاح القوش – حمدي العطار سهل نبنوى او ما يطلق عليه مصطلح –يزعجني كثيرا- المناطق المتنازع عليها ، يقصد انها لا تعود للحكومة المركزية – الموصل- ولا تنضم الى اقليم كردستان، ما ذنب الناس في هذه المدينة المسالمة ان يتنازع عليها العرب والكرد وهي […]

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