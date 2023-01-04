تأهيل 3 منافذ حدودية بمواصفات حديثة غربي العراق

2023/01/04 | 19:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طريق يربط بين الحدود العراقية - السعودية.

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