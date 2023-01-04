جهاز مكافحة الارهاب يحكم قبضته على مسؤولين في “داعش”

2023/01/04 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على مسؤولين في عصابات داعش الارهابي ============= جهاز مكافحة الارهاب بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة ارهاب السليمانية ومديرية اسايش السليمانية يلقي القبض على مسؤولين بارزين من عناصر عصابات داعش الارهابية كل من : الارهابي : ص ع ح المكنى (أبو سارة، أبو محمد) مسؤول الحسبة قاطع الفلوجة.المتهم : ع […]

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