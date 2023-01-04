الاقتصاد النيابية تستعرض

2023/01/04 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، الأربعاء، الآثار السلبية لتأخر إقرار الموازنة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة سردي المحياوي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "القوانين والحلول البديلة عن الموازنة الاتحادية، هي حلول وعلاجات مؤقتة لتسيير الحياة الاقتصادية في العراق كقانون الإدارة المالية وتطبيقاتها الأخرى أو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأضاف المحياوي، أن "من أهم سلبيات وآثار تأخر إقرار الموازنة، هي تعطيل إقرار المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة والمعلقة من الأعوام السابقة، مما يؤدي إلى تأخر في النمو الاقتصادي أو التطوير العمراني وبالتالي الأثر السلبي الواضح على حياة ومعيشة الفرد العراقي، وذلك يمتد إلى السنوات المقبلة بسبب تراكم المشاريع غير المنجزة وتأخر تنفيذها".

وحث جميع الكتل السياسية على "الإسراع بإقرار الموازنة الاتحادية، وضرورة إدراج وتضمين المشاريع المهمة التي تخدم المجتمع والبلد بصورة عامة".

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