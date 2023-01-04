2023/01/04 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مهم سيعقد خلال الساعات المقبلة يجمع قادة الاطار التنسيقي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعًا مهمًا سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة يجمع قادة الاطار التنسيقي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية المتعلقة بارتفاع سعر صرف الدولار".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "قادة الاطار التنسيقي سيناقشون مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عمل الحكومة على اعداد قانون انتخابات مجالس المحافظات وكذلك قانون الانتخابات البرلمانية والاستعدادات لهذا الملف خلال المرحلة المقبلة".

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