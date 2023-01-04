2023/01/04 | 19:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: بالفيديو..مياه الامطار تغرق شوارع كربلاء pic.twitter.com/N5sjaAbELZ — المسلة (@Almasalah2) January...

ظهرت المقالة كربلاء تغرق في ثلاث ساعات مطر ..



ومواطنون يرمون شِباك الأسماك في شوارعها أولاً على المسلة.

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