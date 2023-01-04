2023/01/04 | 19:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: استدعت محكمة عراقية الأربعاء وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة على...

ظهرت المقالة وزير العدل العراقي يعطّل التحقيق بفساد (إطعام) السجون..



والاستقدامات لا تقلق حتى الفاسدين الصغار أولاً على المسلة.

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