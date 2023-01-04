2023/01/04 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، نحو 5% بسبب جملة عوامل مستمرة مع دخول العام الجديد.
وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 78.35 دولاراً للبرميل بتراجع اقترب من 5% عن سعر أمس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار النفط بنحو 5% مع بداية العام الجديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 78.35 دولاراً للبرميل بتراجع اقترب من 5% عن سعر أمس […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار النفط بنحو 5% مع بداية العام الجديد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار النفط بنحو 5% مع بداية العام الجديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع اسعار النفط بنحو 5% مع بداية العام الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).