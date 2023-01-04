2023/01/04 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، نحو 5% بسبب جملة عوامل مستمرة مع دخول العام الجديد.وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 78.35 دولاراً للبرميل بتراجع اقترب من 5% عن سعر أمس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار النفط بنحو 5% مع بداية العام الجديد المركز الخبري الوطني.

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