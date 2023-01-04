2023/01/04 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، جميع الدوائر بالاستنفار التام للتعامل مع موجة الأمطار وتلافي أو معالجة سريعة لأي حالات خروج عن السيطرة.وقالت المحافظة في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



محافظ واسط يوجه بالاستنفار التام لتلافي موجة الامطار المركز الخبري الوطني.

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