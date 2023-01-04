الكهرباء تستنفر كامل ملاكاتها البشرية لمواجهة سوء الاحوال الجوية

2023/01/04 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، استنفار كامل ملاكاتها البشرية لمواجهة سوء الاحوال الجوية.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد العبادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لم يرصد اي خلل في تجهيز الطاقة الكهربائية مع هطول موجة المطر الحالية”.واشار الى “استنفار كامل للملاكات البشرية في محطات الكهرباء وفقا للاستثناءات المعمول بها لمحطات المجاري والمياه والتواجد في قطاعات الصيانة وجاهزية المخازن لتجهيز المواد الحاكمة”.واكد العبادي “حتى الان تعتبر الامور جيدة وتحت السيطرة ولم نسجل اي خلل او خرق وان ملاكاتنا على اهبة الاستعداد ومستنفرة بشكل كامل”.

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