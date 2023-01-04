العراق يستعيد آثارا منحت إلى بريطانيا لأغراض الدراسة

2023/01/04 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الثقافة احمد فكاك البدراني، اليوم الأربعاء، عن قرب استرداد آثار عراقية من بريطانيا منحت لاغراض الدراسة.

وقال البدراني، للوكالة الرسمية، إن” الوزارة خاطبت الجانب البريطاني بشأن عملية استرداد الآثار العراقية وستتم عملية الاسترداد بعد زيارتنا الى المملكة”.وأضاف، أن” الآثار في بريطانية أخذت منذ عام 1932 على سبيل الدراسة، وهي ليست من ضمن الآثار المنهوبة، والآن جاهزة للاستلام”.وأشار الى، أن” الآثار ستعود الى أرض الوطن لأخذ مكانها الطبيعي في المتحف العراقي “، مبينا أن” الآثار نقلت الى الخارج بناء على اتفاقيات مع الحكومة العراقية سابقا لأغراض الدراسة”.

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