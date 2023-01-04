2023/01/04 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت الإمارات العربية المتحدة والصين عقد اجتماع "عاجل" لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لمناقشة "التطورات المتعلقة بالمسجد الأقصى"، حسبما ذكرت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة عبر موقع تويتر، الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات والصين تطالبان بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد دخول بن غفير مجمع الأقصى) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات والصين تطالبان بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد دخول بن غفير مجمع الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).