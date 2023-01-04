2023/01/04 | 20:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة: تصنيع الحبوب تجهز الوكلاء بكمية (6) ملايين كيس من الطحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/04 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: تصنيع الحبوب تجهز الوكلاء بكمية (6) ملايين كيس من الطحين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: تصنيع الحبوب تجهز الوكلاء بكمية (6) ملايين كيس من الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).